Тетерина (Семенова) Зинаида Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Тетерина (Семенова) Зинаида Васильевна

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Место рождения

Россия

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

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Мать

Не указана

Муж

Дети

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Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: не указана

Россия
Рождение ребёнка
21.08.1928

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Тетерин Георгий Николаевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Тетерин Георгий Николаевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Тетерин Георгий Николаевич

Смерть
Неизвестно
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