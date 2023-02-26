Эмайкина (Герст) Кира — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Эмайкина (Герст) Кира

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1908

Дата смерти

1986

Пол

Женский

Отец

1879 г.р.

Мать

1876 г.р.

Муж

1908 г.р.

Дети

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Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1908

Отец: Goerst Герст Михаил

Мать: Тетерина Елизавета

Рождение ребёнка
25.09.1936

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Эмайкин Лев (Lev Mikhaylovich)

Россия
Рождение ребёнка
22.04.1938

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Эмайкин Лев (Lev Mikhaylovich)

Кандалакша
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Эмайкин Лев (Lev Mikhaylovich)

Смерть
1986
Ленинградская область, Россия
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