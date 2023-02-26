Эмайкина (Герст) Кира
Место рожденияНе указано
Дата рождения1908
Дата смерти1986
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1908
Отец: Goerst Герст Михаил
Мать: Тетерина Елизавета
Рождение ребёнка
25.09.1936
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Эмайкин Лев (Lev Mikhaylovich)
Россия
Рождение ребёнка
22.04.1938
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Эмайкин Лев (Lev Mikhaylovich)
Кандалакша
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1986
Ленинградская область, Россия