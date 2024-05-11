Флеер Иннокентий Борисович
Место рождения
Дата рождения11.02.1908 ст.
Дата смерти?.12.1939
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.02.1908 ст.
Енисейский архив | Полное название: Муниципальное Казенное Учреждение «Архив города Енисейска» | Фонд Р-273, Опись 1, Дело 382 - Актовые записи Преображенской, Городищенской, Стрелковской, Верхнеподго... Показать все
Бракосочетание
Неизвестно
Крещение
17.02.1908 ст.
Таинство совершил священник Игнатий Хруцкий с псаломщиком Тимофеем Вихровым. | Енисейский архив | Полное название: Муниципальное Казенное Учреждение «Архив города Енисейска» | Фонд Р-273, Опись 1, Дел... Показать все
Рождение ребёнка
1928
Дочь: (Флеер) Зоя Иннокентиевна
Мать ребёнка: Флеер (Перфильева) Татьяна Ивановна
Рождение ребёнка
11.10.1929
Рождение ребёнка
1935
Дочь: (Флеер) Валерия Иннокентиевна
Мать ребёнка: Флеер (Перфильева) Татьяна Ивановна
Рождение ребёнка
1937
Рождение ребёнка
1939
Смерть
?.12.1939