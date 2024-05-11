Флеер Иннокентий Борисович 11.02.1908 ст. — найти родственников по фамилии на Familio
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Флеер Иннокентий Борисович

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Место рождения

Усть-Тунгуска, Енисейский муниципальный район, Красноярский край

Дата рождения

11.02.1908 ст.

Дата смерти

?.12.1939

Пол

Мужской

Отец

1861 г.р.

Мать

1866 г.р.

Жена

Дети

1928 г.р.
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1935 г.р.
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Добавил:

АД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.02.1908 ст.

Отец: Флеер Борис (Бер) Федорович (Фишелевич)

Мать: Флеер (Варникова) Юлия Карловна

Усть-Тунгуска, Енисейский муниципальный район, Красноярский край
Енисейский архив | Полное название: Муниципальное Казенное Учреждение «Архив города Енисейска» | Фонд Р-273, Опись 1, Дело 382 - Актовые записи Преображенской, Городищенской, Стрелковской, Верхнеподго... Показать все
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Флеер (Перфильева) Татьяна Ивановна

Крещение
17.02.1908 ст.
Усть-Тунгуска, Енисейский муниципальный район, Красноярский край
Таинство совершил священник Игнатий Хруцкий с псаломщиком Тимофеем Вихровым. | Енисейский архив | Полное название: Муниципальное Казенное Учреждение «Архив города Енисейска» | Фонд Р-273, Опись 1, Дел... Показать все
Рождение ребёнка
1928

Дочь: (Флеер) Зоя Иннокентиевна

Мать ребёнка: Флеер (Перфильева) Татьяна Ивановна

Рождение ребёнка
11.10.1929

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Флеер (Перфильева) Татьяна Ивановна

Рождение ребёнка
1935

Дочь: (Флеер) Валерия Иннокентиевна

Мать ребёнка: Флеер (Перфильева) Татьяна Ивановна

Рождение ребёнка
1937

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Флеер (Перфильева) Татьяна Ивановна

Рождение ребёнка
1939

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Флеер (Перфильева) Татьяна Ивановна

Смерть
?.12.1939

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