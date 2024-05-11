Флеер (Варникова) Юлия Карловна 1866 — найти родственников по фамилии на Familio
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Флеер (Варникова) Юлия Карловна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1866

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1866

Отец: Варников Карл Данилович

Мать: не указана

Место жительства
Неизвестно
Усть-Тунгуска, Енисейский муниципальный район, Красноярский край
Рождение ребёнка
17.11.1887 ст.

Сын: Флеер Александр Борисович

Отец ребёнка: Флеер Борис (Бер) Федорович (Фишелевич)

Усть-Тунгуска, Енисейский муниципальный район, Красноярский край
Енисейский архив | Полное название: Муниципальное Казенное Учреждение «Архив города Енисейска» | Фонд Р-273, Опись 1, Дело 59 - Актовые записи о рождении, браке и смерти Воскресенской церкви г. Енисей... Показать все
Рождение ребёнка
23.04.1893 ст.

Дочь: (Флеер) Александра Борисовна

Отец ребёнка: Флеер Борис (Бер) Федорович (Фишелевич)

Усть-Тунгуска, Енисейский муниципальный район, Красноярский край
Определеніемъ Красноярскаго Окружнаго Суда отъ 15 сент. 1898 г. сія родившаяся признана законной дочерью купца Бориса Ѳеодорова Флееръ и законной его жены Юліи Карловой. (Указъ Енис. Духовн. Консист. ... Показать все
Рождение ребёнка
25.12.1894 ст.

Дочь: (Флеер) Евгения Борисовна

Отец ребёнка: Флеер Борис (Бер) Федорович (Фишелевич)

Определеніемъ Красноярскаго Окружнаго Суда отъ 15 сент. 1898 г. сія родившаяся признана законной дочерью купца Бориса Ѳеодорова Флееръ и законной его жены Юліи Карловой. (Указъ Енис. Духовн. Консист. ... Показать все
Рождение ребёнка
06.06.1896 ст.

Дочь: (Флеер) Антонина Борисовна

Отец ребёнка: Флеер Борис (Бер) Федорович (Фишелевич)

Усть-Тунгуска, Енисейский муниципальный район, Красноярский край
Енисейский архив | Полное название: Муниципальное Казенное Учреждение «Архив города Енисейска» | Фонд Р-273, Опись 1, Дело 188 - Актовые записи о рождении, браке и смерти Усть-Тунгусской церкви за 189... Показать все
Бракосочетание
12.01.1897 ст.

Муж: Флеер Борис (Бер) Федорович (Фишелевич)

Усть-Тунгуска, Енисейский муниципальный район, Красноярский край
Енисейский 2-й гильдии купец Борис Федоров Флеер, православного вероисповедания, первым браком, 35 лет. | Енисейская мещанская дочь Юлия Карлова Варникова, православного вероисповедания, первым браком... Показать все
Рождение ребёнка
16.07.1897 ст.

Сын: Флеер Борис Борисович

Отец ребёнка: Флеер Борис (Бер) Федорович (Фишелевич)

Усть-Тунгуска, Енисейский муниципальный район, Красноярский край
Енисейский архив | Полное название: Муниципальное Казенное Учреждение «Архив города Енисейска» | Фонд Р-273, Опись 1, Дело 254 - Актовые записи о рождении, браке и смерти Усть-Тунгусской церкви за 189... Показать все
Рождение ребёнка
19.12.1898 ст.

Дочь: Кржижановская (Флеер) Евгения Борисовна

Отец ребёнка: Флеер Борис (Бер) Федорович (Фишелевич)

Усть-Тунгуска, Енисейский муниципальный район, Красноярский край
Енисейский архив | Полное название: Муниципальное Казенное Учреждение «Архив города Енисейска» | Фонд Р-273, Опись 1, Дело 263 - Актовые записи о рождении, браке и смерти Усть-Тунгусской церкви за 189... Показать все
Рождение ребёнка
30.04.1900 ст.

Сын: Флеер Вячеслав Борисович

Отец ребёнка: Флеер Борис (Бер) Федорович (Фишелевич)

Усть-Тунгуска, Енисейский муниципальный район, Красноярский край
Енисейский архив | Полное название: Муниципальное Казенное Учреждение «Архив города Енисейска» | Фонд Р-273, Опись 1, Дело 263 - Актовые записи о рождении, браке и смерти Усть-Тунгусской церкви за 189... Показать все
Рождение ребёнка
27.05.1902 ст.

Дочь: (Флеер) Зоя Борисовна

Отец ребёнка: Флеер Борис (Бер) Федорович (Фишелевич)

Усть-Тунгуска, Енисейский муниципальный район, Красноярский край
Енисейский архив | Полное название: Муниципальное Казенное Учреждение «Архив города Енисейска» | Фонд Р-273, Опись 1, Дело 294 - Актовые записи о рождении, браке и смерти Усть-Тунгусской церкви за 190... Показать все
Рождение ребёнка
05.07.1903 ст.

Дочь: (Флеер) Юлия Борисовна

Отец ребёнка: Флеер Борис (Бер) Федорович (Фишелевич)

Усть-Тунгуска, Енисейский муниципальный район, Красноярский край
Енисейский архив | Полное название: Муниципальное Казенное Учреждение «Архив города Енисейска» | Фонд Р-273, Опись 1, Дело 316 - Актовые записи о рождении, браке и смерти Усть-Тунгусской, Городищенско... Показать все
Рождение ребёнка
10.08.1904 ст.

Дочь: (Флеер) Любовь Борисовна

Отец ребёнка: Флеер Борис (Бер) Федорович (Фишелевич)

Усть-Тунгуска, Енисейский муниципальный район, Красноярский край
Енисейский архив | Полное название: Муниципальное Казенное Учреждение «Архив города Енисейска» | Фонд Р-273, Опись 1, Дело 331 - Актовые записи Стрелковской, Усть-Тунгусской, Городищенской, Верхнеподг... Показать все
Рождение ребёнка
01.09.1905 ст.

Дочь: (Флеер) Людмила Борисовна

Отец ребёнка: Флеер Борис (Бер) Федорович (Фишелевич)

Усть-Тунгуска, Енисейский муниципальный район, Красноярский край
Енисейский архив | Полное название: Муниципальное Казенное Учреждение «Архив города Енисейска» | Фонд Р-273, Опись 1, Дело 342 - Актовые записи о рождении, браке и смерти Усть-Тунгусской, Городищенско... Показать все
Рождение ребёнка
11.02.1908 ст.

Сын: Флеер Иннокентий Борисович

Отец ребёнка: Флеер Борис (Бер) Федорович (Фишелевич)

Усть-Тунгуска, Енисейский муниципальный район, Красноярский край
Енисейский архив | Полное название: Муниципальное Казенное Учреждение «Архив города Енисейска» | Фонд Р-273, Опись 1, Дело 382 - Актовые записи Преображенской, Городищенской, Стрелковской, Верхнеподго... Показать все
Рождение ребёнка
02.04.1911 ст.

Дочь: (Флеер) Лидия Борисовна

Отец ребёнка: Флеер Борис (Бер) Федорович (Фишелевич)

Усть-Тунгуска, Енисейский муниципальный район, Красноярский край
Енисейский архив | Полное название: Муниципальное Казенное Учреждение «Архив города Енисейска» | Фонд Р-273, Опись 1, Дело 464 - Актовые записи Усть-Тунгусской церкви, 1911. Л.5об-6
Смерть
Неизвестно

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