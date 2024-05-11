Флеер (Варникова) Юлия Карловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1866
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Отец: Варников Карл Данилович
Мать: не указана
Сын: Флеер Александр Борисович
Отец ребёнка: Флеер Борис (Бер) Федорович (Фишелевич)
Дочь: (Флеер) Александра Борисовна
Отец ребёнка: Флеер Борис (Бер) Федорович (Фишелевич)
Дочь: (Флеер) Евгения Борисовна
Отец ребёнка: Флеер Борис (Бер) Федорович (Фишелевич)
Дочь: (Флеер) Антонина Борисовна
Отец ребёнка: Флеер Борис (Бер) Федорович (Фишелевич)
Отец ребёнка: Флеер Борис (Бер) Федорович (Фишелевич)
Дочь: Кржижановская (Флеер) Евгения Борисовна
Отец ребёнка: Флеер Борис (Бер) Федорович (Фишелевич)
Отец ребёнка: Флеер Борис (Бер) Федорович (Фишелевич)
Дочь: (Флеер) Зоя Борисовна
Отец ребёнка: Флеер Борис (Бер) Федорович (Фишелевич)
Дочь: (Флеер) Юлия Борисовна
Отец ребёнка: Флеер Борис (Бер) Федорович (Фишелевич)
Дочь: (Флеер) Любовь Борисовна
Отец ребёнка: Флеер Борис (Бер) Федорович (Фишелевич)
Дочь: (Флеер) Людмила Борисовна
Отец ребёнка: Флеер Борис (Бер) Федорович (Фишелевич)
Сын: Флеер Иннокентий Борисович
Отец ребёнка: Флеер Борис (Бер) Федорович (Фишелевич)
Дочь: (Флеер) Лидия Борисовна
Отец ребёнка: Флеер Борис (Бер) Федорович (Фишелевич)