Флеер (Перфильева) Татьяна Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиФлеер (Перфильева) Татьяна Ивановна

Флеер (Перфильева) Татьяна Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1928

Дочь: Зоя Иннокентиевна

Отец ребёнка: Флеер Иннокентий Борисович

Рождение ребёнка
11.10.1929

Дочь: Людмила Иннокентиевна

Отец ребёнка: Флеер Иннокентий Борисович

Рождение ребёнка
1935

Дочь: Валерия Иннокентиевна

Отец ребёнка: Флеер Иннокентий Борисович

Рождение ребёнка
1937

Дочь: Тамара Иннокентиевна

Отец ребёнка: Флеер Иннокентий Борисович

Рождение ребёнка
1939

Сын: Флеер Геннадий Иннокентиевич

Отец ребёнка: Флеер Иннокентий Борисович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Флеер Иннокентий Борисович

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close