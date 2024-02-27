Флеер (Перфильева) Татьяна Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1928
Дочь: Зоя Иннокентиевна
Отец ребёнка: Флеер Иннокентий Борисович
Рождение ребёнка
11.10.1929
Дочь: Людмила Иннокентиевна
Отец ребёнка: Флеер Иннокентий Борисович
Рождение ребёнка
1935
Дочь: Валерия Иннокентиевна
Отец ребёнка: Флеер Иннокентий Борисович
Рождение ребёнка
1937
Дочь: Тамара Иннокентиевна
Отец ребёнка: Флеер Иннокентий Борисович
Рождение ребёнка
1939
Сын: Флеер Геннадий Иннокентиевич
Отец ребёнка: Флеер Иннокентий Борисович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно