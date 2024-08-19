Ābols Kaspars — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ābols Kaspars

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

20.11.1925

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

1875 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

MV
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
11.09.1875

Дочь: Valdmane (Ābola) Tija

Мать ребёнка: не указана

Смерть
20.11.1925

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