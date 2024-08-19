Valdmane (Ābola) Tija — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Valdmane (Ābola) Tija

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Место рождения

Užava, Užavas pagasts, Latvia

Дата рождения

11.09.1875

Дата смерти

Около 01.01.1940

Пол

Женский

Отец

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

MV
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.09.1875

Отец: Ābols Kaspars

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Valdmanis Andrejs

Отец ребёнка: Valdmanis Krists

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Valdmanis Andris

Отец ребёнка: Valdmanis Krists

Рождение ребёнка
1888

Сын: Valdmanis Krists

Отец ребёнка: Valdmanis Krists

Рождение ребёнка
26.06.1903

Дочь: Griķe (Valdmane Valdmanis) Marta

Отец ребёнка: Valdmanis Krists

Смерть
Около 01.01.1940
Похороны
Неизвестно

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