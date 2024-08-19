Valdmane (Ābola) Tija
Место рожденияUžava, Užavas pagasts, Latvia
Дата рождения11.09.1875
Дата смертиОколо 01.01.1940
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.09.1875
Отец: Ābols Kaspars
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Valdmanis Andrejs
Отец ребёнка: Valdmanis Krists
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Valdmanis Andris
Отец ребёнка: Valdmanis Krists
Рождение ребёнка
1888
Сын: Valdmanis Krists
Отец ребёнка: Valdmanis Krists
Рождение ребёнка
26.06.1903
Дочь: Griķe (Valdmane Valdmanis) Marta
Отец ребёнка: Valdmanis Krists
Смерть
Около 01.01.1940
Похороны
Неизвестно