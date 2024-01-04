Любимов Иван Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
15.01.1915
Мать ребёнка: Любимова Мария ?влева
Козловка, Питерский муниципальный район, Саратовская область
По запросу из ГАСО: Николаевская церковь с.Козловка Новоузенского уезда Самарской губернии а/з №6 от 16. 01.1915г.
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Любимова Мария ?влева
Смерть
Неизвестно