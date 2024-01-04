Любимов Иван Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Любимов Иван Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Дети

Добавил:

ОШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
15.01.1915

Сын: Любимов Иван Иванович

Мать ребёнка: Любимова Мария ?влева

Козловка, Питерский муниципальный район, Саратовская область
По запросу из ГАСО: Николаевская церковь с.Козловка Новоузенского уезда Самарской губернии а/з №6 от 16. 01.1915г.
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Любимова Мария ?влева

Смерть
Неизвестно
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