Любимов Иван Иванович
Место рождения
Дата рождения15.01.1915
Дата смерти09.10.1978
ПолМужской
Дети
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Рождение
15.01.1915
Отец: Любимов Иван Иванович
Мать: Любимова Мария ?влева
По запросу из ГАСО: Николаевская церковь с.Козловка Новоузенского уезда Самарской губернии а/з №6 от 16. 01.1915г.
Рождение ребёнка
23.10.1935
Сын: Любимов Владимир Иванович
Мать ребёнка: Любимова Анна Тимофеевна
Бракосочетание
04.02.1937
Жена: Любимова Анна Тимофеевна
а/з 17 от 04.02.1937 Одинцовский поселковый Совет депутатов трудящихся МО
Рождение ребёнка
18.05.1948
Мать ребёнка: Любимова Мария Григорьевна
Московская обл., г.Кунцево
Развод
23.10.1950
Жена: Любимова Анна Тимофеевна
а/з 136 от 23.10.1950 Кунцево МО
Бракосочетание
26.10.1950
а/з 154 от 24.10.1950г. Одинцовский поселковый Совет депутатов трудящихся Кунцевского района
Рождение ребёнка
27.10.1953
Мать ребёнка: Любимова Мария Григорьевна
Московская область, Кунцевский р-н, п.Одинцово
Смерть
09.10.1978
Причина смерти: Сердечный приступ
Похороны
Неизвестно
Лайковское