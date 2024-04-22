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Любимов Иван Иванович

Место рождения

Козловка, Питерский муниципальный район, Саратовская область

Дата рождения

15.01.1915

Дата смерти

09.10.1978

Пол

Мужской

Добавил:

ОШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.01.1915

Отец: Любимов Иван Иванович

Мать: Любимова Мария ?влева

Козловка, Питерский муниципальный район, Саратовская область
По запросу из ГАСО: Николаевская церковь с.Козловка Новоузенского уезда Самарской губернии а/з №6 от 16. 01.1915г.
Рождение ребёнка
23.10.1935

Сын: Любимов Владимир Иванович

Мать ребёнка: Любимова Анна Тимофеевна

Одинцово, Одинцовский муниципальный район, Московская область
Бракосочетание
04.02.1937

Жена: Любимова Анна Тимофеевна

Одинцово, Одинцовский муниципальный район, Московская область
а/з 17 от 04.02.1937 Одинцовский поселковый Совет депутатов трудящихся МО
Рождение ребёнка
18.05.1948

Сын: Любимов Виктор Иванович

Мать ребёнка: Любимова Мария Григорьевна

Московская обл., г.Кунцево
Развод
23.10.1950

Жена: Любимова Анна Тимофеевна

а/з 136 от 23.10.1950 Кунцево МО
Бракосочетание
26.10.1950

Жена: Любимова Мария Григорьевна

Одинцово, Одинцовский муниципальный район, Московская область
а/з 154 от 24.10.1950г. Одинцовский поселковый Совет депутатов трудящихся Кунцевского района
Рождение ребёнка
27.10.1953

Сын: Любимов Сергей Иванович

Мать ребёнка: Любимова Мария Григорьевна

Московская область, Кунцевский р-н, п.Одинцово
Смерть
09.10.1978
Одинцово, Одинцовский муниципальный район, Московская область
Причина смерти: Сердечный приступ
Похороны
Неизвестно
Лайковское
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