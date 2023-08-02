Лисицын Ефим Анисимович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1732
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1732
Отец: Лисицын Анисим
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1750
Дочь: (Лисицына) Анна Ефимовна
Мать ребёнка: Акулина Исаевна
Рождение ребёнка
1761
Дочь: (Лисицына) Прасковья Ефимовна
Мать ребёнка: Акулина Исаевна
Рождение ребёнка
1772
Дочь: (Лисицына) Дарья Ефимовна
Мать ребёнка: Акулина Исаевна
Рождение ребёнка
1777
Дочь: (Лисицына) Афимья (Ефимия)
Мать ребёнка: Акулина Исаевна
Смерть
Неизвестно