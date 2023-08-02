Лисицын Ефим Анисимович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лисицын Ефим Анисимович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1732

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1732

Отец: Лисицын Анисим

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1750

Дочь: (Лисицына) Анна Ефимовна

Мать ребёнка: Акулина Исаевна

Рождение ребёнка
1761

Дочь: (Лисицына) Прасковья Ефимовна

Мать ребёнка: Акулина Исаевна

Рождение ребёнка
1772

Дочь: (Лисицына) Дарья Ефимовна

Мать ребёнка: Акулина Исаевна

Рождение ребёнка
1777

Дочь: (Лисицына) Афимья (Ефимия)

Мать ребёнка: Акулина Исаевна

Смерть
Неизвестно

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