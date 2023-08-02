Акулина Исаевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1738
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1738
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1750
Дочь: Анна Ефимовна
Отец ребёнка: Лисицын Ефим Анисимович
Рождение ребёнка
1761
Дочь: Прасковья Ефимовна
Отец ребёнка: Лисицын Ефим Анисимович
Рождение ребёнка
1772
Дочь: Дарья Ефимовна
Отец ребёнка: Лисицын Ефим Анисимович
Рождение ребёнка
1777
Дочь: Афимья (Ефимия)
Отец ребёнка: Лисицын Ефим Анисимович
Смерть
Неизвестно