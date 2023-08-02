Акулина Исаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Акулина Исаевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1738

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1738

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1750

Дочь: Анна Ефимовна

Отец ребёнка: Лисицын Ефим Анисимович

Рождение ребёнка
1761

Дочь: Прасковья Ефимовна

Отец ребёнка: Лисицын Ефим Анисимович

Рождение ребёнка
1772

Дочь: Дарья Ефимовна

Отец ребёнка: Лисицын Ефим Анисимович

Рождение ребёнка
1777

Дочь: Афимья (Ефимия)

Отец ребёнка: Лисицын Ефим Анисимович

Смерть
Неизвестно