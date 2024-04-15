Лукина Калерия Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лукина Калерия Петровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
20.01.1903 ст.

Дочь: Ксения Ефимовна

Отец ребёнка: Лукин Ефим Васильевич

Куликовка, Купинский муниципальный район, Новосибирская область
Восприемник
14.03.1904 ст.
Купино, Купинский муниципальный район, Новосибирская область
Матрона Ивановна (Рудакова) Рудакова
Рождение ребёнка
07.04.1905 ст.

Дочь: Мария Ефимовна

Отец ребёнка: Лукин Ефим Васильевич

Куликовка, Купинский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
10.04.1907 ст.

Дочь: Ирина Ефимовна

Отец ребёнка: Лукин Ефим Васильевич

Куликовка, Купинский муниципальный район, Новосибирская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Лукин Ефим Васильевич

Место жительства
Неизвестно
Куликовка, Купинский муниципальный район, Новосибирская область
Смерть
Неизвестно
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