Лукина Калерия Петровна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
20.01.1903 ст.
Дочь: Ксения Ефимовна
Отец ребёнка: Лукин Ефим Васильевич
Восприемник
14.03.1904 ст.
Купино, Купинский муниципальный район, Новосибирская область
Матрона Ивановна (Рудакова) Рудакова
Рождение ребёнка
07.04.1905 ст.
Дочь: Мария Ефимовна
Отец ребёнка: Лукин Ефим Васильевич
Рождение ребёнка
10.04.1907 ст.
Дочь: Ирина Ефимовна
Отец ребёнка: Лукин Ефим Васильевич
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно