Лукин Ефим Васильевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
20.01.1903 ст.
Дочь: Ксения Ефимовна
Мать ребёнка: Лукина Калерия Петровна
Рождение ребёнка
07.04.1905 ст.
Дочь: Мария Ефимовна
Мать ребёнка: Лукина Калерия Петровна
Восприемник
06.12.1906 ст.
Купино, Купинский муниципальный район, Новосибирская область
Николай Владимирович Медведев
Рождение ребёнка
10.04.1907 ст.
Дочь: Ирина Ефимовна
Мать ребёнка: Лукина Калерия Петровна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Лукина Калерия Петровна
Место жительства
Неизвестно
Молочинская, Юдинская волость, Каинский уезд
Смерть
Неизвестно