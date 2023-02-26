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Васса Иванова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1742

Дата смерти

13.05.1808

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1742

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1773

Сын: Григорий Петров

Отец ребёнка: Пётр

д.Цурково
Рождение ребёнка
До 1782

Сын: Михаил Петров

Отец ребёнка: Пётр

д.Цурково
Рождение ребёнка
До 1782

Сын: Василий Петров

Отец ребёнка: Пётр

д.Цурково
Рождение ребёнка
До 1784

Дочь: Фёкла Петрова

Отец ребёнка: Пётр

д.Цурково
Смерть
13.05.1808
д.Цурковские Новосельцы
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