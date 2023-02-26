Васса Иванова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1742
Дата смерти13.05.1808
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1742
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1773
Сын: Григорий Петров
Отец ребёнка: Пётр
д.Цурково
Рождение ребёнка
До 1782
Сын: Михаил Петров
Отец ребёнка: Пётр
д.Цурково
Рождение ребёнка
До 1782
Сын: Василий Петров
Отец ребёнка: Пётр
д.Цурково
Рождение ребёнка
До 1784
Дочь: Фёкла Петрова
Отец ребёнка: Пётр
д.Цурково
Смерть
13.05.1808
д.Цурковские Новосельцы