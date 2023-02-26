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Василий Петров

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Место рождения

д.Цурково

Дата рождения

До 1782

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1782

Отец: Пётр

Мать: Васса Иванова

д.Цурково
Бракосочетание
28.09.1798

Жена: Матрона Гаврилова

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
25.06.1801

Дочь: Феврония Васильева

Мать ребёнка: Матрона Гаврилова

д.Цацуры
Смерть
Неизвестно
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