Василий Петров
Место рожденияд.Цурково
Дата рожденияДо 1782
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1782
Отец: Пётр
Мать: Васса Иванова
д.Цурково
Бракосочетание
28.09.1798
Жена: Матрона Гаврилова
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
25.06.1801
Дочь: Феврония Васильева
Мать ребёнка: Матрона Гаврилова
д.Цацуры
Смерть
Неизвестно