Пётр
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1773
Сын: Григорий Петров
Мать ребёнка: Васса Иванова
д.Цурково
Рождение ребёнка
До 1782
Сын: Михаил Петров
Мать ребёнка: Васса Иванова
д.Цурково
Рождение ребёнка
До 1782
Сын: Василий Петров
Мать ребёнка: Васса Иванова
д.Цурково
Рождение ребёнка
До 1784
Дочь: Фёкла Петрова
Мать ребёнка: Васса Иванова
д.Цурково
Смерть
Неизвестно