Пётр — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиПётр

Пётр

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1773

Сын: Григорий Петров

Мать ребёнка: Васса Иванова

д.Цурково
Рождение ребёнка
До 1782

Сын: Михаил Петров

Мать ребёнка: Васса Иванова

д.Цурково
Рождение ребёнка
До 1782

Сын: Василий Петров

Мать ребёнка: Васса Иванова

д.Цурково
Рождение ребёнка
До 1784

Дочь: Фёкла Петрова

Мать ребёнка: Васса Иванова

д.Цурково
Смерть
Неизвестно
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