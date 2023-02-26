Фёкла Петрова
Место рожденияд.Цурково
Дата рожденияДо 1784
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1784
Отец: Пётр
Мать: Васса Иванова
д.Цурково
Рождение ребёнка
1799
Дочь: Евдокия Фомина
Отец ребёнка: Амелчинин Фома Герасимов
д.Слобода Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
05.11.1800
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
1803
Дочь: Анна Фомина
Отец ребёнка: Амелчинин Фома Герасимов
д.Слобода Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
20.11.1804
Сын: Григорий Фомин
Отец ребёнка: Амелчинин Фома Герасимов
д.Слобода Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
Неизвестно