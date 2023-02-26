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Фёкла Петрова

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Место рождения

д.Цурково

Дата рождения

До 1784

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1784

Отец: Пётр

Мать: Васса Иванова

д.Цурково
Рождение ребёнка
1799

Дочь: Евдокия Фомина

Отец ребёнка: Амелчинин Фома Герасимов

д.Слобода Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
05.11.1800

Муж: Амелчинин Фома Герасимов

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
1803

Дочь: Анна Фомина

Отец ребёнка: Амелчинин Фома Герасимов

д.Слобода Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
20.11.1804

Сын: Григорий Фомин

Отец ребёнка: Амелчинин Фома Герасимов

д.Слобода Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
Неизвестно
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