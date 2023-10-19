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Гендриков Александр Иванович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1807

Дата смерти

04.05.1881

Пол

Мужской

Добавил:

ФА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1807

Отец: Гендриков Иван Андреевич

Мать: не указана

Рождение ребёнка
10.10.1827

Сын: Гендриков Александр Александрович

Мать ребёнка: Гендрикова Прасковья Александровна

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Рождение ребёнка
1830

Дочь: Болдарев Анна Александровна

Мать ребёнка: Гендрикова Прасковья Александровна

Рождение ребёнка
1831

Сын: Гендриков Дмитрий Александрович

Мать ребёнка: Гендрикова Прасковья Александровна

Рождение ребёнка
1832

Сын: Гендриков Степан Александрович

Мать ребёнка: Гендрикова Прасковья Александровна

Бракосочетание
1854

Жена: Графиня Гендрикова Евдокия Васильевна

Рождение ребёнка
1855

Сын: Гендриков Николай Александрович

Мать ребёнка: Графиня Гендрикова Евдокия Васильевна

Рождение ребёнка
15.04.1856

Дочь: Гендрикова Александра Александровна

Мать ребёнка: Графиня Гендрикова Евдокия Васильевна

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Рождение ребёнка
11.07.1857

Сын: Hendrikoff Василий Александрович

Мать ребёнка: Графиня Гендрикова Евдокия Васильевна

Работа или профессия
Неизвестно
коннозаводчик, обер-шенк, коннозаводчик из рода Гендриковых. Владелец образцовой в хозяйственном отношении усадьбы Графское; ДСС
Смерть
04.05.1881
Radyans\'ke, Kharkivs\'ka Ukraine
Radyans\'ke, Kharkivs\'ka Ukraine
Похороны
Неизвестно
Графское, Харківська область
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