Гендриков Александр Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1807
Дата смерти04.05.1881
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1807
Отец: Гендриков Иван Андреевич
Рождение ребёнка
10.10.1827
Сын: Гендриков Александр Александрович
Мать ребёнка: Гендрикова Прасковья Александровна
Рождение ребёнка
1830
Дочь: Болдарев Анна Александровна
Мать ребёнка: Гендрикова Прасковья Александровна
Рождение ребёнка
1831
Сын: Гендриков Дмитрий Александрович
Мать ребёнка: Гендрикова Прасковья Александровна
Рождение ребёнка
1832
Сын: Гендриков Степан Александрович
Мать ребёнка: Гендрикова Прасковья Александровна
Бракосочетание
1854
Рождение ребёнка
1855
Сын: Гендриков Николай Александрович
Мать ребёнка: Графиня Гендрикова Евдокия Васильевна
Рождение ребёнка
15.04.1856
Дочь: Гендрикова Александра Александровна
Мать ребёнка: Графиня Гендрикова Евдокия Васильевна
Рождение ребёнка
11.07.1857
Сын: Hendrikoff Василий Александрович
Мать ребёнка: Графиня Гендрикова Евдокия Васильевна
Работа или профессия
Неизвестно
коннозаводчик, обер-шенк, коннозаводчик из рода Гендриковых. Владелец образцовой в хозяйственном отношении усадьбы Графское; ДСС
Смерть
04.05.1881
Radyans\'ke, Kharkivs\'ka Ukraine
Radyans\'ke, Kharkivs\'ka Ukraine
Похороны
Неизвестно
Графское, Харківська область