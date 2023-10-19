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Гендриков Иван Андреевич

Место рождения

Слобода Рубежная , , , , Слободско-Украинская Губерния Российская Империя

Дата рождения

Около 1770

Дата смерти

После 1820

Пол

Мужской

Добавил:

ФА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1770

Отец: Граф Гендриков Андрей Иванович

Мать: Графиня Гендрикова Елизавета Алексеевна

Слобода Рубежная , , , , Слободско-Украинская Губерния Российская Империя
Рождение ребёнка
1807

Дочь: Колокольцова Софья Ивановна

Мать ребёнка: не указана

Слобода Рубежная , , , , Слободско-Украинская Губерния Российская Империя
Рождение ребёнка
1807

Сын: Гендриков Александр Иванович

Мать ребёнка: не указана

Смерть
После 1820
Слобода Рубежная , , , , Харьковская Губерния Российская Империя
Слобода Рубежная , , , , Харьковская Губерния Российская Империя
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