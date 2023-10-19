Гендриков Иван Андреевич
Место рожденияСлобода Рубежная , , , , Слободско-Украинская Губерния Российская Империя
Дата рожденияОколо 1770
Дата смертиПосле 1820
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1770
Слобода Рубежная , , , , Слободско-Украинская Губерния Российская Империя
Рождение ребёнка
1807
Дочь: Колокольцова Софья Ивановна
Слобода Рубежная , , , , Слободско-Украинская Губерния Российская Империя
Рождение ребёнка
1807
Сын: Гендриков Александр Иванович
Смерть
После 1820
Слобода Рубежная , , , , Харьковская Губерния Российская Империя
Слобода Рубежная , , , , Харьковская Губерния Российская Империя