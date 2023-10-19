графиня Гендрикова (Глебова) Елизавета Алексеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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графиня Гендрикова (Глебова) Елизавета Алексеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ФА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1770

Сын: Гендриков Иван Андреевич

Отец ребёнка: граф Гендриков Андрей Иванович

Рождение ребёнка
1773

Сын: граф Гендриков Александр Андреевич

Отец ребёнка: граф Гендриков Андрей Иванович

Рождение ребёнка
11.11.1774

Дочь: Муханова (гр. Гендрикова) Екатерина Андреевна

Отец ребёнка: граф Гендриков Андрей Иванович

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