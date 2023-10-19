графиня Гендрикова (Глебова) Елизавета Алексеевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1770
Отец ребёнка: граф Гендриков Андрей Иванович
Рождение ребёнка
1773
Сын: граф Гендриков Александр Андреевич
Отец ребёнка: граф Гендриков Андрей Иванович
Рождение ребёнка
11.11.1774
Дочь: Муханова (гр. Гендрикова) Екатерина Андреевна
Отец ребёнка: граф Гендриков Андрей Иванович