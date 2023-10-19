Колокольцова (Гендрикова) Софья Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Колокольцова (Гендрикова) Софья Ивановна

Место рождения

Слобода Рубежная , , , , Слободско-Украинская Губерния Российская Империя

Дата рождения

1807

Дата смерти

23.09.1862

Пол

Женский

Добавил:

ФА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1807

Отец: Гендриков Иван Андреевич

Мать: не указана

Слобода Рубежная , , , , Слободско-Украинская Губерния Российская Империя
Бракосочетание
1832

Муж: Колокольцов Григорий Дмитриевич

Рождение ребёнка
30.01.1834

Дочь: Анна Григорьевна

Отец ребёнка: Колокольцов Григорий Дмитриевич

Харьков, Харківська область
Рождение ребёнка
23.11.1836

Сын: Колокольцов Григорий Григорьевич

Отец ребёнка: Колокольцов Григорий Дмитриевич

Харьков, Харківська область
Рождение ребёнка
04.06.1842

Дочь: Неклюдова Мария Григорьевна

Отец ребёнка: Колокольцов Григорий Дмитриевич

Харьков, Харківська область
Смерть
23.09.1862
Похороны
?.10.1862
Слобода Рубежная , , , , Харьковская Губерния Российская Империя
Слобода Рубежная , , , , Харьковская Губерния Российская Империя
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