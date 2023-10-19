Колокольцова (Гендрикова) Софья Ивановна
Место рожденияСлобода Рубежная , , , , Слободско-Украинская Губерния Российская Империя
Дата рождения1807
Дата смерти23.09.1862
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1807
Отец: Гендриков Иван Андреевич
Слобода Рубежная , , , , Слободско-Украинская Губерния Российская Империя
Бракосочетание
1832
Рождение ребёнка
30.01.1834
Дочь: Анна Григорьевна
Отец ребёнка: Колокольцов Григорий Дмитриевич
Рождение ребёнка
23.11.1836
Сын: Колокольцов Григорий Григорьевич
Отец ребёнка: Колокольцов Григорий Дмитриевич
Рождение ребёнка
04.06.1842
Дочь: Неклюдова Мария Григорьевна
Отец ребёнка: Колокольцов Григорий Дмитриевич
Смерть
23.09.1862
Похороны
?.10.1862
Слобода Рубежная , , , , Харьковская Губерния Российская Империя
Слобода Рубежная , , , , Харьковская Губерния Российская Империя