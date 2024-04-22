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Колокольцов Григорий Дмитриевич

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Место рождения

Пенза, город Пенза, Пензенская область

Дата рождения

18.02.1802

Дата смерти

30.05.1871

Пол

Мужской

Добавил:

ФА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.02.1802

Отец: не указан

Мать: не указана

Пенза, город Пенза, Пензенская область
Бракосочетание
1832

Жена: Колокольцова Софья Ивановна

Рождение ребёнка
30.01.1834

Дочь: Анна Григорьевна

Мать ребёнка: Колокольцова Софья Ивановна

Харьков, Харківська область
Рождение ребёнка
23.11.1836

Сын: Колокольцов Григорий Григорьевич

Мать ребёнка: Колокольцова Софья Ивановна

Харьков, Харківська область
Рождение ребёнка
04.06.1842

Дочь: Неклюдова Мария Григорьевна

Мать ребёнка: Колокольцова Софья Ивановна

Харьков, Харківська область
Работа или профессия
Неизвестно
офицер, чиновник
Смерть
30.05.1871
Харьков, Харківська область
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