Колокольцов Григорий Дмитриевич
Место рождения
Дата рождения18.02.1802
Дата смерти30.05.1871
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.02.1802
Бракосочетание
1832
Рождение ребёнка
30.01.1834
Дочь: Анна Григорьевна
Мать ребёнка: Колокольцова Софья Ивановна
Рождение ребёнка
23.11.1836
Сын: Колокольцов Григорий Григорьевич
Мать ребёнка: Колокольцова Софья Ивановна
Рождение ребёнка
04.06.1842
Дочь: Неклюдова Мария Григорьевна
Мать ребёнка: Колокольцова Софья Ивановна
Работа или профессия
Неизвестно
офицер, чиновник
Смерть
30.05.1871