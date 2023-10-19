графиня Гендрикова (графиня Гудович) Евдокия Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения02.03.1822
Дата смерти1901
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Бракосочетание
1854
Рождение ребёнка
1855
Сын: Гендриков Николай Александрович
Отец ребёнка: Гендриков Александр Иванович
Рождение ребёнка
15.04.1856
Дочь: Гендрикова Александра Александровна
Отец ребёнка: Гендриков Александр Иванович
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Рождение ребёнка
11.07.1857
Сын: Hendrikoff Василий Александрович
Отец ребёнка: Гендриков Александр Иванович
Работа или профессия
Неизвестно
фрейлина
Смерть
1901