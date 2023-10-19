графиня Гендрикова (графиня Гудович) Евдокия Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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графиня Гендрикова (графиня Гудович) Евдокия Васильевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

02.03.1822

Дата смерти

1901

Пол

Женский

Добавил:

ФА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.03.1822

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
1854

Муж: Гендриков Александр Иванович

Рождение ребёнка
1855

Сын: Гендриков Николай Александрович

Отец ребёнка: Гендриков Александр Иванович

Рождение ребёнка
15.04.1856

Дочь: Гендрикова Александра Александровна

Отец ребёнка: Гендриков Александр Иванович

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Рождение ребёнка
11.07.1857

Сын: Hendrikoff Василий Александрович

Отец ребёнка: Гендриков Александр Иванович

Работа или профессия
Неизвестно
фрейлина
Смерть
1901
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