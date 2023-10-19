Гендрикова (Княжна Хилкова) Прасковья Александровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиГендрикова (Княжна Хилкова) Прасковья Александровна

Гендрикова (Княжна Хилкова) Прасковья Александровна

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1803

Дата смерти

12.03.1843

Пол

Женский

Добавил:

ФА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1803

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
10.10.1827

Сын: Гендриков Александр Александрович

Отец ребёнка: Гендриков Александр Иванович

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Рождение ребёнка
1830

Дочь: Болдарев Анна Александровна

Отец ребёнка: Гендриков Александр Иванович

Рождение ребёнка
1831

Сын: Гендриков Дмитрий Александрович

Отец ребёнка: Гендриков Александр Иванович

Рождение ребёнка
1832

Сын: Гендриков Степан Александрович

Отец ребёнка: Гендриков Александр Иванович

Работа или профессия
Неизвестно
Фрейлина императрицы Марии Федоровны
Смерть
12.03.1843
Похороны
Неизвестно
Андреевская цркв
Андреевская цркв
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close