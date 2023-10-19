Гендрикова (Княжна Хилкова) Прасковья Александровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1803
Дата смерти12.03.1843
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
10.10.1827
Сын: Гендриков Александр Александрович
Отец ребёнка: Гендриков Александр Иванович
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Рождение ребёнка
1830
Дочь: Болдарев Анна Александровна
Отец ребёнка: Гендриков Александр Иванович
Рождение ребёнка
1831
Сын: Гендриков Дмитрий Александрович
Отец ребёнка: Гендриков Александр Иванович
Рождение ребёнка
1832
Сын: Гендриков Степан Александрович
Отец ребёнка: Гендриков Александр Иванович
Работа или профессия
Неизвестно
Фрейлина императрицы Марии Федоровны
Смерть
12.03.1843
Похороны
Неизвестно
Андреевская цркв
Андреевская цркв