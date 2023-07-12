Пчелинцева Анна Осиповна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Пчелинцева Анна Осиповна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

19.08.1919

Дата смерти

17.06.1990

Пол

Женский

Добавил:

ДА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.08.1919

Отец: Осип

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1941

Сын: Пчелинцев Геннадий Васильевич

Отец ребёнка: Пчелинцев Василий Степанович

Рождение ребёнка
17.07.1943

Сын: Пчелинцев Виктор Васильевич

Отец ребёнка: Пчелинцев Василий Степанович

Рождение ребёнка
24.01.1948

Сын: Пчелинцев Алексей Васильевич

Отец ребёнка: Пчелинцев Василий Степанович

Рождение ребёнка
09.03.1953

Дочь: Анищенко Наталья Васильевна

Отец ребёнка: Пчелинцев Василий Степанович

Самара, Самара, Самарская область
Рождение ребёнка
Около 1971

Дочь: Пчелинцева Любовь Васильевна

Отец ребёнка: Пчелинцев Василий Степанович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Екатерина Васильевна

Отец ребёнка: Пчелинцев Василий Степанович

Смерть
17.06.1990
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