Пчелинцева Анна Осиповна
Место рожденияНе указано
Дата рождения19.08.1919
Дата смерти17.06.1990
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.08.1919
Отец: Осип
Рождение ребёнка
1941
Сын: Пчелинцев Геннадий Васильевич
Отец ребёнка: Пчелинцев Василий Степанович
Рождение ребёнка
17.07.1943
Сын: Пчелинцев Виктор Васильевич
Отец ребёнка: Пчелинцев Василий Степанович
Рождение ребёнка
24.01.1948
Сын: Пчелинцев Алексей Васильевич
Отец ребёнка: Пчелинцев Василий Степанович
Рождение ребёнка
09.03.1953
Дочь: Анищенко Наталья Васильевна
Отец ребёнка: Пчелинцев Василий Степанович
Самара, Самара, Самарская область
Рождение ребёнка
Около 1971
Дочь: Пчелинцева Любовь Васильевна
Отец ребёнка: Пчелинцев Василий Степанович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Екатерина Васильевна
Отец ребёнка: Пчелинцев Василий Степанович
Смерть
17.06.1990