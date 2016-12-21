Пчелинцев Геннадий Васильевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1941
Дата смерти21.12.2016
ПолМужской
Отец
Мать
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
17.02.197
Сын: Пчелинцев Роман Геннадьевич
Мать ребёнка: Пчелинцева Светлана
Рождение
1941
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Пчелинцева Светлана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Пчелинцева Яна Геннадиевна
Мать ребёнка: Пчелинцева Светлана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Пчилинцева Маргарита Геннадиевна
Мать ребёнка: Пчелинцева Светлана
Смерть
21.12.2016