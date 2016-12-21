Пчелинцев Геннадий Васильевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Пчелинцев Геннадий Васильевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1941

Дата смерти

21.12.2016

Пол

Мужской

Добавил:

ДА
Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
17.02.197

Сын: Пчелинцев Роман Геннадьевич

Мать ребёнка: Пчелинцева Светлана

Рождение
1941

Отец: Пчелинцев Василий Степанович

Мать: Пчелинцева Анна Осиповна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Пчелинцева Светлана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Пчелинцева Яна Геннадиевна

Мать ребёнка: Пчелинцева Светлана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Пчилинцева Маргарита Геннадиевна

Мать ребёнка: Пчелинцева Светлана

Смерть
21.12.2016
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