Авдотья Сидорова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1756
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1756
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Игнатий Федоров
Рождение ребёнка
1768
Сын: Никита Игнатьев
Отец ребёнка: Игнатий Федоров
Рождение ребёнка
1775
Дочь: Афимья Игнатьева
Отец ребёнка: Игнатий Федоров
Рождение ребёнка
1779
Дочь: Акулина Игнатьева
Отец ребёнка: Игнатий Федоров
Смерть
Неизвестно