Авдотья Сидорова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Авдотья Сидорова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1756

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1750 г.р.

Дети

Добавил:

ДВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1756

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Игнатий Федоров

Рождение ребёнка
1768

Сын: Никита Игнатьев

Отец ребёнка: Игнатий Федоров

Архангельское, Щекинский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
1775

Дочь: Афимья Игнатьева

Отец ребёнка: Игнатий Федоров

Архангельское, Щекинский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
1779

Дочь: Акулина Игнатьева

Отец ребёнка: Игнатий Федоров

Архангельское, Щекинский муниципальный район, Тульская область
Смерть
Неизвестно

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