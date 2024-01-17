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Игнатий Федоров

Место рождения

Архангельское, Щекинский муниципальный район, Тульская область

Дата рождения

1750

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ДВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1750

Отец: Диков Федор Иванов

Мать: Аксинья Борисова

Архангельское, Щекинский муниципальный район, Тульская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Авдотья Сидорова

Рождение ребёнка
1768

Сын: Никита Игнатьев

Мать ребёнка: Авдотья Сидорова

Архангельское, Щекинский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
1775

Дочь: Афимья Игнатьева

Мать ребёнка: Авдотья Сидорова

Архангельское, Щекинский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
1779

Дочь: Акулина Игнатьева

Мать ребёнка: Авдотья Сидорова

Архангельское, Щекинский муниципальный район, Тульская область
Смерть
Неизвестно

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