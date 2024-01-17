Игнатий Федоров
Место рождения
Дата рождения1750
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1750
Отец: Диков Федор Иванов
Мать: Аксинья Борисова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Авдотья Сидорова
Рождение ребёнка
1768
Сын: Никита Игнатьев
Мать ребёнка: Авдотья Сидорова
Рождение ребёнка
1775
Дочь: Афимья Игнатьева
Мать ребёнка: Авдотья Сидорова
Рождение ребёнка
1779
Дочь: Акулина Игнатьева
Мать ребёнка: Авдотья Сидорова
Смерть
Неизвестно