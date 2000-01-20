Трубникова (Эрдели) Мария Павловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Трубникова (Эрдели) Мария Павловна

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Место рождения

Полтава, Полтавська область

Дата рождения

06.11.1908

Дата смерти

20.01.2000

Пол

Женский

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.11.1908

Отец: не указан

Мать: не указана

Полтава, Полтавська область
Рождение ребёнка
01.07.1949

Дочь: Андреоли Ольга Александровна

Отец ребёнка: Трубников Александр Георгиевич

г. Париж, Иль-де-Франс, Франция
Рождение ребёнка
18.08.1950

Сын: Трубников Павел Александрович

Отец ребёнка: Трубников Александр Георгиевич

г. Париж, Иль-де-Франс, Франция
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Трубников Александр Георгиевич

Смерть
20.01.2000
г. Париж, Иль-де-Франс, Франция
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