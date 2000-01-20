Трубникова (Эрдели) Мария Павловна
Место рождения
Дата рождения06.11.1908
Дата смерти20.01.2000
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.11.1908
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
01.07.1949
Дочь: Андреоли Ольга Александровна
Отец ребёнка: Трубников Александр Георгиевич
г. Париж, Иль-де-Франс, Франция
Рождение ребёнка
18.08.1950
Сын: Трубников Павел Александрович
Отец ребёнка: Трубников Александр Георгиевич
г. Париж, Иль-де-Франс, Франция
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
20.01.2000
г. Париж, Иль-де-Франс, Франция