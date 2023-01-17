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Трубников Александр Георгиевич

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Место рождения

Пушкин, Царскосельский уезд

Дата рождения

23.03.1908

Дата смерти

09.10.1988

Пол

Мужской

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.03.1908

Отец: Трубников Георгий Александрович

Мать: Вырубова Ольга Николаевна

Пушкин, Царскосельский уезд
Рождение ребёнка
01.07.1949

Дочь: Андреоли Ольга Александровна

Мать ребёнка: Трубникова Мария Павловна

г. Париж, Иль-де-Франс, Франция
Рождение ребёнка
18.08.1950

Сын: Трубников Павел Александрович

Мать ребёнка: Трубникова Мария Павловна

г. Париж, Иль-де-Франс, Франция
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Трубникова Мария Павловна

Смерть
09.10.1988
г. Медон, О-де-Сен, Иль-де-Франс, Франция
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