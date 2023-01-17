Трубников Александр Георгиевич
Место рождения
Дата рождения23.03.1908
Дата смерти09.10.1988
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.03.1908
Рождение ребёнка
01.07.1949
Дочь: Андреоли Ольга Александровна
Мать ребёнка: Трубникова Мария Павловна
г. Париж, Иль-де-Франс, Франция
Рождение ребёнка
18.08.1950
Сын: Трубников Павел Александрович
Мать ребёнка: Трубникова Мария Павловна
г. Париж, Иль-де-Франс, Франция
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
09.10.1988
г. Медон, О-де-Сен, Иль-де-Франс, Франция