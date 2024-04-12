Иванов Владимир Иванович
Место рождения
Дата рождения06.07.1925
Дата смерти31.01.1952
ПолМужской
Отец
Мать
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- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.07.1925
Хорошо играл на баяне. Самоучка. Участвовал в Великой Отечественной Войне. Был в плену, освобожден. Вернулся домой живым. Женился.
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Иванова Галина Владимировна
Мать ребёнка: Иванова Феоктиста (Фатя)
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Иванова Феоктиста (Фатя)
Смерть
31.01.1952