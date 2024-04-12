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Иванов Владимир Иванович

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Место рождения

Нелюбино, Томский муниципальный район, Томская область

Дата рождения

06.07.1925

Дата смерти

31.01.1952

Пол

Мужской

Добавил:

ЕС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.07.1925

Отец: Иванов Иван Григорьевич

Мать: Иванова Евдокия Игнатьевна

Нелюбино, Томский муниципальный район, Томская область
Хорошо играл на баяне. Самоучка. Участвовал в Великой Отечественной Войне. Был в плену, освобожден. Вернулся домой живым. Женился.
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Иванова Галина Владимировна

Мать ребёнка: Иванова Феоктиста (Фатя)

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Иванова Феоктиста (Фатя)

Смерть
31.01.1952
Нелюбино, Томский муниципальный район, Томская область
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