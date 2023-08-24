Иванов Иван Григорьевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1906
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1906
Отец: Иванов Григорий
Мать: не указана
Иванов Иван Григорьевич, примерно 1906 года рождения, село Нелюбино Томского района Новосибирской области. В 1943 году вернулся с фронта из под Ленинграда и скончался от болезни.
Рождение ребёнка
19.03.1930
Мать ребёнка: Иванова Евдокия Игнатьевна
Нелюбино, Томский муниципальный район, Томская область
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Филатова Вера Ивановна
Мать ребёнка: Иванова Евдокия Игнатьевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Иванова Евдокия Игнатьевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Иванова Евдокия Игнатьевна
Смерть
Неизвестно