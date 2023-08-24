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Иванов Иван Григорьевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1906

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1906

Отец: Иванов Григорий

Мать: не указана

Иванов Иван Григорьевич, примерно 1906 года рождения, село Нелюбино Томского района Новосибирской области. В 1943 году вернулся с фронта из под Ленинграда и скончался от болезни.
Рождение ребёнка
19.03.1930

Сын: Иванов Алексей Иванович

Мать ребёнка: Иванова Евдокия Игнатьевна

Нелюбино, Томский муниципальный район, Томская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Филатова Вера Ивановна

Мать ребёнка: Иванова Евдокия Игнатьевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Иванов Анатолий Иванович

Мать ребёнка: Иванова Евдокия Игнатьевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Иванов Владимир Иванович

Мать ребёнка: Иванова Евдокия Игнатьевна

Смерть
Неизвестно
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