Рогов Александр Ефимов
Место рождениясельцо Губино Перемышльского уезда Калужской губ.
Дата рождения1828
Дата смерти25.01.1891
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Рождение
1828
Отец: Рогов Ефимий Иосифов
сельцо Губино Перемышльского уезда Калужской губ.
Бракосочетание
26.10.1847
Жена: Рогова Марфа Стефанова
.с.Дмитриевка Перемышльского уезда Калужской губ.
Рождение ребёнка
22.08.1851
Сын: Рогов Андриан Александров
Мать ребёнка: Рогова Марфа Стефанова
сельцо Губино Перемышльского уезда Калужской губ.
Рождение ребёнка
24.04.1857
Дочь: Пелагея Александрова
Мать ребёнка: Рогова Марфа Стефанова
д.Губино Перемышльского уезда Калужской губ.
Рождение ребёнка
04.11.1859
Мать ребёнка: Рогова Марфа Стефанова
с.Губино Перемышльского уезда Калужскрй губ.
Рождение ребёнка
18.03.1862
Мать ребёнка: Рогова Марфа Стефанова
сельцо Губино Перемышльского уезда Калужской губ.
Рождение ребёнка
20.06.1863
Сын: Рогов Савва мл.
Мать ребёнка: Рогова Марфа Стефанова
д.Губино Перемышльского уезда Калужской губ.
Рождение ребёнка
20.12.1864
Дочь: Евгения Александрова
Мать ребёнка: Рогова Марфа Стефанова
с.Губино Перемышльского уезда Калужскрй губ.
Смерть
25.01.1891
д.Губино Перемышльского уезда Калужской губ.