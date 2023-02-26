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Рогов Александр Ефимов

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Место рождения

сельцо Губино Перемышльского уезда Калужской губ.

Дата рождения

1828

Дата смерти

25.01.1891

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1828

Отец: Рогов Ефимий Иосифов

Мать: Рогова Надежда Герасимова

сельцо Губино Перемышльского уезда Калужской губ.
Бракосочетание
26.10.1847

Жена: Рогова Марфа Стефанова

.с.Дмитриевка Перемышльского уезда Калужской губ.
Рождение ребёнка
22.08.1851

Сын: Рогов Андриан Александров

Мать ребёнка: Рогова Марфа Стефанова

сельцо Губино Перемышльского уезда Калужской губ.
Рождение ребёнка
24.04.1857

Дочь: Пелагея Александрова

Мать ребёнка: Рогова Марфа Стефанова

д.Губино Перемышльского уезда Калужской губ.
Рождение ребёнка
04.11.1859

Сын: Рогов Михаил Александров

Мать ребёнка: Рогова Марфа Стефанова

с.Губино Перемышльского уезда Калужскрй губ.
Рождение ребёнка
18.03.1862

Сын: Рогов Савва Александров

Мать ребёнка: Рогова Марфа Стефанова

сельцо Губино Перемышльского уезда Калужской губ.
Рождение ребёнка
20.06.1863

Сын: Рогов Савва мл.

Мать ребёнка: Рогова Марфа Стефанова

д.Губино Перемышльского уезда Калужской губ.
Рождение ребёнка
20.12.1864

Дочь: Евгения Александрова

Мать ребёнка: Рогова Марфа Стефанова

с.Губино Перемышльского уезда Калужскрй губ.
Смерть
25.01.1891
д.Губино Перемышльского уезда Калужской губ.
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