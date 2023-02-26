Рогова Марфа Стефанова
Место рождениясельцо Губино Перемышльского уезда Калужской губ.
Дата рождения1829
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
1829
Отец: Стефан Николаев
Мать: не указана
сельцо Губино Перемышльского уезда Калужской губ.
Бракосочетание
26.10.1847
.с.Дмитриевка Перемышльского уезда Калужской губ.
Рождение ребёнка
22.08.1851
Сын: Рогов Андриан Александров
Отец ребёнка: Рогов Александр Ефимов
сельцо Губино Перемышльского уезда Калужской губ.
Рождение ребёнка
24.04.1857
Дочь: Пелагея Александрова
Отец ребёнка: Рогов Александр Ефимов
д.Губино Перемышльского уезда Калужской губ.
Рождение ребёнка
04.11.1859
Отец ребёнка: Рогов Александр Ефимов
с.Губино Перемышльского уезда Калужскрй губ.
Рождение ребёнка
18.03.1862
Отец ребёнка: Рогов Александр Ефимов
сельцо Губино Перемышльского уезда Калужской губ.
Рождение ребёнка
20.06.1863
Сын: Рогов Савва мл.
Отец ребёнка: Рогов Александр Ефимов
д.Губино Перемышльского уезда Калужской губ.
Рождение ребёнка
20.12.1864
Дочь: Евгения Александрова
Отец ребёнка: Рогов Александр Ефимов
с.Губино Перемышльского уезда Калужскрй губ.
Смерть
Неизвестно