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Рогова Надежда Герасимова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

До 1806

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1806

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
10.07.1810

Дочь: Мария Ефимова

Отец ребёнка: Рогов Ефимий Иосифов

сельцо Губино Перемышльского уезда Калужской губ.
Рождение ребёнка
До 1811

Дочь: Рогова-Илюшина Екатерина Ефимова

Отец ребёнка: Рогов Ефимий Иосифов

Рождение ребёнка
12.05.1818

Сын: Рогов Фёдор Ефимов

Отец ребёнка: Рогов Ефимий Иосифов

сельцо Губино Перемышльского уезда Калужской губ.
Рождение ребёнка
1822

Дочь: Кузина Матрона Ефимова

Отец ребёнка: Рогов Ефимий Иосифов

сельцо Губино Перемышльского уезда Калужской губ.
Бракосочетание
31.01.1826

Муж: Рогов Ефимий Иосифов

Покровская церковь с.Дмитриевка
Рождение ребёнка
1828

Сын: Рогов Александр Ефимов

Отец ребёнка: Рогов Ефимий Иосифов

сельцо Губино Перемышльского уезда Калужской губ.
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: ?

Смерть
Неизвестно
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