Рогова Надежда Герасимова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияДо 1806
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1806
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
10.07.1810
Дочь: Мария Ефимова
Отец ребёнка: Рогов Ефимий Иосифов
сельцо Губино Перемышльского уезда Калужской губ.
Рождение ребёнка
До 1811
Дочь: Рогова-Илюшина Екатерина Ефимова
Отец ребёнка: Рогов Ефимий Иосифов
Рождение ребёнка
12.05.1818
Сын: Рогов Фёдор Ефимов
Отец ребёнка: Рогов Ефимий Иосифов
сельцо Губино Перемышльского уезда Калужской губ.
Рождение ребёнка
1822
Дочь: Кузина Матрона Ефимова
Отец ребёнка: Рогов Ефимий Иосифов
сельцо Губино Перемышльского уезда Калужской губ.
Бракосочетание
31.01.1826
Муж: Рогов Ефимий Иосифов
Покровская церковь с.Дмитриевка
Рождение ребёнка
1828
Отец ребёнка: Рогов Ефимий Иосифов
сельцо Губино Перемышльского уезда Калужской губ.
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: ?
Смерть
Неизвестно