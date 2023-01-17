Коляда Петр Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКоляда Петр Иванович

Коляда Петр Иванович

avatar

Место рождения

Усть-Лабинск, Усть-Лабинский муниципальный район, Краснодарский край

Дата рождения

1890

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1889 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ЕЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1890

Отец: не указан

Мать: не указана

Усть-Лабинск, Усть-Лабинский муниципальный район, Краснодарский край
Бракосочетание
25.01.1908

Жена: Коляда Александра Ивановна

Усть-Лабинск, Усть-Лабинский муниципальный район, Краснодарский край
Жених казак П.И. Коляда 17л8мес(1890-1891) и невеста казачка А.И. Рыдзелева 19л(1889). Оба первым браком. Поручители по жениху: казак ст. Усть-Лабинской Семен Примин и крестьянин Саратовской губю Вол... Показать все
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close