Коляда Петр Иванович
Место рождения
Дата рождения1890
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1890
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
25.01.1908
Жених казак П.И. Коляда 17л8мес(1890-1891) и невеста казачка А.И. Рыдзелева 19л(1889). Оба первым браком. Поручители по жениху: казак ст. Усть-Лабинской Семен Примин и крестьянин Саратовской губю Вол... Показать все
Смерть
Неизвестно