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Коляда (Рыдзелева) Александра Ивановна

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Место рождения

Усть-Лабинск, Усть-Лабинский муниципальный район, Краснодарский край

Дата рождения

01.04.1889

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.04.1889

Отец: Рыдзелев Иван Маркович

Мать: Рыдзелева Ксения Павловна

Усть-Лабинск, Усть-Лабинский муниципальный район, Краснодарский край
Восприемники: казак Стефан Никифорович Чепелев и казачка Матрена Герасимовна Чмырева
Бракосочетание
25.01.1908

Муж: Коляда Петр Иванович

Усть-Лабинск, Усть-Лабинский муниципальный район, Краснодарский край
Жених казак П.И. Коляда 17л8мес(1890-1891) и невеста казачка А.И. Рыдзелева 19л(1889). Оба первым браком. Поручители по жениху: казак ст. Усть-Лабинской Семен Примин и крестьянин Саратовской губю Вол... Показать все
Смерть
Неизвестно
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