Коляда (Рыдзелева) Александра Ивановна
Место рождения
Дата рождения01.04.1889
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
ДетиНе указаны
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Место
Комментарий
Рождение
01.04.1889
Отец: Рыдзелев Иван Маркович
Восприемники: казак Стефан Никифорович Чепелев и казачка Матрена Герасимовна Чмырева
Бракосочетание
25.01.1908
Муж: Коляда Петр Иванович
Жених казак П.И. Коляда 17л8мес(1890-1891) и невеста казачка А.И. Рыдзелева 19л(1889). Оба первым браком. Поручители по жениху: казак ст. Усть-Лабинской Семен Примин и крестьянин Саратовской губю Вол... Показать все
Смерть
Неизвестно