Чередов Василий Тимофеевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1803
Дата смерти1849
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1803
Отец: Чередов Тимофей Васильевич
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1829
Мать ребёнка: Чередова Парасковья Ивановна
Рождение ребёнка
Около 1830
Мать ребёнка: Чередова Парасковья Ивановна
Рождение ребёнка
Около 1842
Мать ребёнка: Чередова Парасковья Ивановна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1849