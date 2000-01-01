Чередов Василий Тимофеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЧередов Василий Тимофеевич

Чередов Василий Тимофеевич

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1803

Дата смерти

1849

Пол

Мужской

Отец

Около 1764 г.р.

Мать

Не указана

Жена

Около 1808 г.р.

Дети

Добавил:

РЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1803

Отец: Чередов Тимофей Васильевич

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1829

Сын: Чередов Егор Васильевич

Мать ребёнка: Чередова Парасковья Ивановна

Рождение ребёнка
Около 1830

Сын: Чередов Пётр Васильевич

Мать ребёнка: Чередова Парасковья Ивановна

Рождение ребёнка
Около 1842

Сын: Чередов Павел Васильевич

Мать ребёнка: Чередова Парасковья Ивановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Чередова Парасковья Ивановна

Смерть
1849
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close