Чередов Тимофей Васильевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1764
Дата смерти1839
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1764
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1788
Сын: Чередов Василий Тимофеевич
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Около 1791
Сын: Чередов Николай Тимофеевич
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Около 1798
Дочь: Марфа Тимофеевна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Около 1801
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Около 1803
Сын: Чередов Василий Тимофеевич
Мать ребёнка: не указана
Смерть
1839