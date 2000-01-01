Чередов Тимофей Васильевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Чередов Тимофей Васильевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1764

Дата смерти

1839

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

РЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1764

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1788

Сын: Чередов Василий Тимофеевич

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Около 1791

Сын: Чередов Николай Тимофеевич

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Около 1798

Дочь: Марфа Тимофеевна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Около 1801

Сын: Чередов Павел Тимофеевич

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Около 1803

Сын: Чередов Василий Тимофеевич

Мать ребёнка: не указана

Смерть
1839
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