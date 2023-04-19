Тимошенко Михаил Михайлович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Тимошенко Михаил Михайлович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ТС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
28.03.1977

Сын: Тимошенко Сергей Михайлович

Мать ребёнка: Тимошенко Ольга Ивановна

Астрахань, город Астрахань, Астраханская область
Рождение ребёнка
02.07.1981

Сын: Тимошенко Анатолий Михайлович

Мать ребёнка: Тимошенко Ольга Ивановна

Рождение ребёнка
24.02.1986

Сын: Тимошенко Михаил Михайлович

Мать ребёнка: Тимошенко Ольга Ивановна

Астрахань, город Астрахань, Астраханская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Тимошенко Ольга Ивановна

Смерть
Неизвестно
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