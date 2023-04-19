Тимошенко Михаил Михайлович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
28.03.1977
Сын: Тимошенко Сергей Михайлович
Мать ребёнка: Тимошенко Ольга Ивановна
Рождение ребёнка
02.07.1981
Сын: Тимошенко Анатолий Михайлович
Мать ребёнка: Тимошенко Ольга Ивановна
Рождение ребёнка
24.02.1986
Сын: Тимошенко Михаил Михайлович
Мать ребёнка: Тимошенко Ольга Ивановна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Тимошенко Ольга Ивановна
Смерть
Неизвестно