Тимошенко Сергей Михайлович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиТимошенко Сергей Михайлович

Тимошенко Сергей Михайлович

avatar

Место рождения

Астрахань, город Астрахань, Астраханская область

Дата рождения

28.03.1977

Пол

Мужской

Добавил:

ТС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.03.1977

Отец: Тимошенко Михаил Михайлович

Мать: Тимошенко Ольга Ивановна

Астрахань, город Астрахань, Астраханская область
Рождение ребёнка
20.12.?

Сын: Тимошенко Андрей Сергеевич

Мать ребёнка: Тимошенко Алеся

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Тимошенко Д Сергеевна

Мать ребёнка: Тимошенко Алеся

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Тимошенко Кирилл Сергеевич

Мать ребёнка: Тимошенко Алеся

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Тимошенко Алеся

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Тимошенко Марина Сергеевна

Мать ребёнка: не указана