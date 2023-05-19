Тимошенко Сергей Михайлович
Место рождения
Дата рождения28.03.1977
ПолМужской
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.03.1977
Рождение ребёнка
20.12.?
Сын: Тимошенко Андрей Сергеевич
Мать ребёнка: Тимошенко Алеся
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Тимошенко Д Сергеевна
Мать ребёнка: Тимошенко Алеся
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Тимошенко Кирилл Сергеевич
Мать ребёнка: Тимошенко Алеся
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Тимошенко Алеся
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Тимошенко Марина Сергеевна
Мать ребёнка: не указана