Тимошенко Ольга Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения10.08.1955
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.08.1955
Отец: Шапкин Иван Власович
Мать: Шапкина Елена Никитична
Рождение ребёнка
28.03.1977
Сын: Тимошенко Сергей Михайлович
Отец ребёнка: Тимошенко Михаил Михайлович
Рождение ребёнка
02.07.1981
Сын: Тимошенко Анатолий Михайлович
Отец ребёнка: Тимошенко Михаил Михайлович
Рождение ребёнка
24.02.1986
Сын: Тимошенко Михаил Михайлович
Отец ребёнка: Тимошенко Михаил Михайлович
Бракосочетание
Неизвестно