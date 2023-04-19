Тимошенко Ольга Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Тимошенко Ольга Ивановна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

10.08.1955

Пол

Женский

Добавил:

ТС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.08.1955

Отец: Шапкин Иван Власович

Мать: Шапкина Елена Никитична

Рождение ребёнка
28.03.1977

Сын: Тимошенко Сергей Михайлович

Отец ребёнка: Тимошенко Михаил Михайлович

Астрахань, город Астрахань, Астраханская область
Рождение ребёнка
02.07.1981

Сын: Тимошенко Анатолий Михайлович

Отец ребёнка: Тимошенко Михаил Михайлович

Рождение ребёнка
24.02.1986

Сын: Тимошенко Михаил Михайлович

Отец ребёнка: Тимошенко Михаил Михайлович

Астрахань, город Астрахань, Астраханская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Тимошенко Михаил Михайлович