Маслова Параскева Казьмина
Место рожденияНе указано
Дата рождения1835
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
10.11.1861 ст.
Дочь: Маслова Екатерина Ивановна
Отец ребёнка: Маслов Иван Васильевич
Рождение ребёнка
28.09.1863 ст.
Отец ребёнка: Маслов Иван Васильевич
Рождение ребёнка
26.06.1867 ст.
Сын: Маслов Иван Иванович
Отец ребёнка: Маслов Иван Васильевич
Рождение ребёнка
09.11.1869 ст.
Отец ребёнка: Маслов Иван Васильевич
Рождение ребёнка
06.05.1873
Отец ребёнка: Маслов Иван Васильевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно