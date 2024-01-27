Маслова Параскева Казьмина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Маслова Параскева Казьмина

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1835

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

Д
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1835

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
10.11.1861 ст.

Дочь: Маслова Екатерина Ивановна

Отец ребёнка: Маслов Иван Васильевич

Добрик, Брасовский муниципальный район, Брянская область
Рождение ребёнка
28.09.1863 ст.

Сын: Маслов Михаил Иванович

Отец ребёнка: Маслов Иван Васильевич

Добрик, Брасовский муниципальный район, Брянская область
Рождение ребёнка
26.06.1867 ст.

Сын: Маслов Иван Иванович

Отец ребёнка: Маслов Иван Васильевич

Добрик, Брасовский муниципальный район, Брянская область
Рождение ребёнка
09.11.1869 ст.

Сын: Маслов Федор Иванович

Отец ребёнка: Маслов Иван Васильевич

Добрик, Брасовский муниципальный район, Брянская область
Рождение ребёнка
06.05.1873

Сын: Маслов Николай Иванович

Отец ребёнка: Маслов Иван Васильевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Маслов Иван Васильевич

Смерть
Неизвестно
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