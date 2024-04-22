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Маслов Михаил Иванович

Место рождения

Добрик, Брасовский муниципальный район, Брянская область

Дата рождения

28.09.1863 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

Д
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.09.1863 ст.

Отец: Маслов Иван Васильевич

Мать: Маслова Параскева Казьмина

Добрик, Брасовский муниципальный район, Брянская область
Рождение ребёнка
1886 ст.

Дочь: Маслова Анна Михайловна

Мать ребёнка: Маслова Александра Семёновна

Рождение ребёнка
03.12.1887

Сын: Маслов Иван Михайлович

Мать ребёнка: Маслова Александра Семёновна

Рождение ребёнка
20.01.1895

Сын: Маслов Григорий Михайлович

Мать ребёнка: Маслова Александра Семёновна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Маслова Александра Семёновна

Смерть
Неизвестно
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