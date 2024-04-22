Маслов Михаил Иванович
Место рождения
Дата рождения28.09.1863 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.09.1863 ст.
Отец: Маслов Иван Васильевич
Рождение ребёнка
1886 ст.
Дочь: Маслова Анна Михайловна
Мать ребёнка: Маслова Александра Семёновна
Рождение ребёнка
03.12.1887
Мать ребёнка: Маслова Александра Семёновна
Рождение ребёнка
20.01.1895
Сын: Маслов Григорий Михайлович
Мать ребёнка: Маслова Александра Семёновна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно