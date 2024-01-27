Маслова Александра Семёновна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1886 ст.
Дочь: Маслова Анна Михайловна
Отец ребёнка: Маслов Михаил Иванович
Рождение ребёнка
03.12.1887
Отец ребёнка: Маслов Михаил Иванович
Рождение ребёнка
20.01.1895
Сын: Маслов Григорий Михайлович
Отец ребёнка: Маслов Михаил Иванович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно