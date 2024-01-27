Маслова Александра Семёновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиМаслова Александра Семёновна

Маслова Александра Семёновна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

Д
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1886 ст.

Дочь: Маслова Анна Михайловна

Отец ребёнка: Маслов Михаил Иванович

Рождение ребёнка
03.12.1887

Сын: Маслов Иван Михайлович

Отец ребёнка: Маслов Михаил Иванович

Рождение ребёнка
20.01.1895

Сын: Маслов Григорий Михайлович

Отец ребёнка: Маслов Михаил Иванович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Маслов Михаил Иванович

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close