Федора Мартьянова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1747
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1747
Отец: Мартьян Сидоров
Мать: Афимья Иванова
Бракосочетание
Около 1771
Муж: Петр Леонов
Лопатино, Торжокский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1772
Сын: Михаил Петров
Отец ребёнка: Петр Леонов
Рождение ребёнка
1777
Сын: Дмитрий Петров
Отец ребёнка: Петр Леонов
Рождение ребёнка
1780
Дочь: Ефросинья Петрова
Отец ребёнка: Петр Леонов
Смерть
Неизвестно