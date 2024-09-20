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Федора Мартьянова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1747

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

МР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1747

Отец: Мартьян Сидоров

Мать: Афимья Иванова

Бракосочетание
Около 1771

Муж: Петр Леонов

Лопатино, Торжокский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1772

Сын: Михаил Петров

Отец ребёнка: Петр Леонов

Бессменино, Торжокский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1777

Сын: Дмитрий Петров

Отец ребёнка: Петр Леонов

Бессменино, Торжокский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1780

Дочь: Ефросинья Петрова

Отец ребёнка: Петр Леонов

Бессменино, Торжокский муниципальный район, Тверская область
Смерть
Неизвестно

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