Мартьян Сидоров
Место рождения
Дата рождения1727
Дата смерти1795
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1727
Отец: Сидор Минин
Мать: Ирина Фролова
Нет МК
Рождение ребёнка
1743
Дочь: Ирина ст. Мартьянова
Мать ребёнка: Афимья Иванова
Бракосочетание
10.02.1745 ст.
Жена: Афимья Иванова
2. https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:33S7-9GK9-RYT?i=70&cc=1921824 1й брак Записана невеста Агафья
Рождение ребёнка
1747
Дочь: Федора Мартьянова
Мать ребёнка: Афимья Иванова
Рождение ребёнка
1752
Дочь: Прасковья Мартьянова
Мать ребёнка: Афимья Иванова
Рождение ребёнка
1755
Дочь: Ульяна Мартьянова
Мать ребёнка: Афимья Иванова
Рождение ребёнка
03.08.1757 ст.
Сын: Антон Мартьянов
Мать ребёнка: Афимья Иванова
4. https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:33S7-9GFS-92DY?i=163&cc=1921824
Рождение ребёнка
1760
Дочь: Ирина мл. Мартьянова
Мать ребёнка: Афимья Иванова
Смерть
1795