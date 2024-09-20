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Мартьян Сидоров

Место рождения

Заречье, Торжокский муниципальный район, Тверская область

Дата рождения

1727

Дата смерти

1795

Пол

Мужской

Добавил:

МР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1727

Отец: Сидор Минин

Мать: Ирина Фролова

Заречье, Торжокский муниципальный район, Тверская область
Нет МК
Рождение ребёнка
1743

Дочь: Ирина ст. Мартьянова

Мать ребёнка: Афимья Иванова

Заречье, Торжокский муниципальный район, Тверская область
Бракосочетание
10.02.1745 ст.

Жена: Афимья Иванова

Лопатино, Торжокский муниципальный район, Тверская область
2. https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:33S7-9GK9-RYT?i=70&cc=1921824 1й брак Записана невеста Агафья
Рождение ребёнка
1747

Дочь: Федора Мартьянова

Мать ребёнка: Афимья Иванова

Рождение ребёнка
1752

Дочь: Прасковья Мартьянова

Мать ребёнка: Афимья Иванова

Заречье, Торжокский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1755

Дочь: Ульяна Мартьянова

Мать ребёнка: Афимья Иванова

Заречье, Торжокский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
03.08.1757 ст.

Сын: Антон Мартьянов

Мать ребёнка: Афимья Иванова

Лопатино, Торжокский муниципальный район, Тверская область
4. https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:33S7-9GFS-92DY?i=163&cc=1921824
Рождение ребёнка
1760

Дочь: Ирина мл. Мартьянова

Мать ребёнка: Афимья Иванова

Заречье, Торжокский муниципальный район, Тверская область
Смерть
1795

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