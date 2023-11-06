Иван Никонов Леонтьев
Место рожденияНе указано
Дата рождения1705
Дата смерти1781
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Рождение
1705
Отец: Леонтьев Никон Потапов
41 год в 1748 году. РГАДА. 350-2-ч.1-1060. РС Исетский дистрикт 1748. Исетский острог, д.Харламова, л.459 об. 58 лет в 1763 году д.Харламова РС Терсюкская волость 1782 (ГАТО. 154-8-23)
Рождение ребёнка
1744
Дочь: Леонтьева Параскева Иванова
Мать ребёнка: Леонтьева Татьяна Михайлова
19 лет в 1763 году д.Харламова выдана в замужество той же слободы в деревню Нижне Мостовую за государственного крестьянина РС Терсюкская волость 1782 (ГАТО. 154-8-23)
Рождение ребёнка
1748
Мать ребёнка: Леонтьева Татьяна Михайлова
Терсюкское, Шатровский муниципальный район, Курганская область
15 лет в 1763 году д.Харламова Игнатий и Абросим переехали в деревню Ожогина РС Терсюкская волость 1782 (ГАТО. 154-8-23) 15 лет в 1763 г., 34 года в 1782 г. из деревни Харламовой, холост РС Шатровска... Показать все
Рождение ребёнка
1750
Мать ребёнка: Леонтьева Татьяна Михайлова
13 лет в 1763 году д.Харламова Игнатий и Абросим переехали в деревню Ожогина РС Терсюкская волость 1782 (ГАТО. 154-8-23) 27 лет в 1763 г., 46 лет в 1782 г. из деревни Харламовой, холост РС Шатровская... Показать все
Рождение ребёнка
1751
Дочь: Безгодкова Анна Иванова
Мать ребёнка: Леонтьева Татьяна Михайлова
12 лет в 1763 году д.Харламова выдана в замужество той же слободы в деревню Ожогина за государственного крестьянина РС Терсюкская волость 1782 (ГАТО. 154-8-23)
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1781