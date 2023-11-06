Иван Никонов Леонтьев — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиИван Никонов Леонтьев

Иван Никонов Леонтьев

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1705

Дата смерти

1781

Пол

Мужской

Добавил:

НВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1705

Отец: Леонтьев Никон Потапов

Мать: не указана

41 год в 1748 году. РГАДА. 350-2-ч.1-1060. РС Исетский дистрикт 1748. Исетский острог, д.Харламова, л.459 об. 58 лет в 1763 году д.Харламова РС Терсюкская волость 1782 (ГАТО. 154-8-23)
Рождение ребёнка
1744

Дочь: Леонтьева Параскева Иванова

Мать ребёнка: Леонтьева Татьяна Михайлова

19 лет в 1763 году д.Харламова выдана в замужество той же слободы в деревню Нижне Мостовую за государственного крестьянина РС Терсюкская волость 1782 (ГАТО. 154-8-23)
Рождение ребёнка
1748

Сын: Леонтьев Игнатей Иванов

Мать ребёнка: Леонтьева Татьяна Михайлова

Терсюкское, Шатровский муниципальный район, Курганская область
15 лет в 1763 году д.Харламова Игнатий и Абросим переехали в деревню Ожогина РС Терсюкская волость 1782 (ГАТО. 154-8-23) 15 лет в 1763 г., 34 года в 1782 г. из деревни Харламовой, холост РС Шатровска... Показать все
Рождение ребёнка
1750

Сын: Леонтьев Абросим Иванов

Мать ребёнка: Леонтьева Татьяна Михайлова

13 лет в 1763 году д.Харламова Игнатий и Абросим переехали в деревню Ожогина РС Терсюкская волость 1782 (ГАТО. 154-8-23) 27 лет в 1763 г., 46 лет в 1782 г. из деревни Харламовой, холост РС Шатровская... Показать все
Рождение ребёнка
1751

Дочь: Безгодкова Анна Иванова

Мать ребёнка: Леонтьева Татьяна Михайлова

12 лет в 1763 году д.Харламова выдана в замужество той же слободы в деревню Ожогина за государственного крестьянина РС Терсюкская волость 1782 (ГАТО. 154-8-23)
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Леонтьева Татьяна Михайлова

Смерть
1781
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close