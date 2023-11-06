Леонтьев Абросим Иванов
Место рожденияНе указано
Дата рождения1750
Дата смерти1798
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1750
Отец: Иван Никонов Леонтьев
13 лет в 1763 году д.Харламова Игнатий и Абросим переехали в деревню Ожогина РС Терсюкская волость 1782 (ГАТО. 154-8-23) 27 лет в 1763 г., 46 лет в 1782 г. из деревни Харламовой, холост РС Шатровская... Показать все
Смерть
1798
Ожогино, Шатровский муниципальный район, Курганская область
Умре в 1798 г. РС Шатровская волость д.Ожогина 1812 (ГАТО. 154-20-195)