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Леонтьев Абросим Иванов

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1750

Дата смерти

1798

Пол

Мужской

Отец

1705 г.р.

Мать

1713 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

НВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1750

Отец: Иван Никонов Леонтьев

Мать: Леонтьева Татьяна Михайлова

13 лет в 1763 году д.Харламова Игнатий и Абросим переехали в деревню Ожогина РС Терсюкская волость 1782 (ГАТО. 154-8-23) 27 лет в 1763 г., 46 лет в 1782 г. из деревни Харламовой, холост РС Шатровская... Показать все
Смерть
1798
Ожогино, Шатровский муниципальный район, Курганская область
Умре в 1798 г. РС Шатровская волость д.Ожогина 1812 (ГАТО. 154-20-195)
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