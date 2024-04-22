Груздев Алексей Васильевич
Место рождения
Дата рожденияОколо 1884
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1884
Рождение ребёнка
1915
Дочь: Надежкина Мария Алексеевна
Мать ребёнка: Груздева Парасковья Никаноровна
Рождение ребёнка
24.11.1920
Сын: Груздев Михаил Алексеевич
Мать ребёнка: Груздева Парасковья Никаноровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Груздева Парасковья Никаноровна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно