Груздев Алексей Васильевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиГруздев Алексей Васильевич

Груздев Алексей Васильевич

Место рождения

Обнорское, Любимский муниципальный район, Ярославская область

Дата рождения

Около 1884

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1884

Отец: Груздев Василий Иоасафович

Мать: Груздева Матрена Ивановна

Обнорское, Любимский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
1915

Дочь: Надежкина Мария Алексеевна

Мать ребёнка: Груздева Парасковья Никаноровна

Рождение ребёнка
24.11.1920

Сын: Груздев Михаил Алексеевич

Мать ребёнка: Груздева Парасковья Никаноровна

Обнорское, Любимский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Груздева Парасковья Никаноровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Груздева Парасковья Никаноровна

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close